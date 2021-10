Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin, data di uscita e trailer dal TGS 2021

Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin ha infine una data di uscita, che proviene dal Tokyo Game Show 2021 insieme al nuovo trailer dedicato, con il gioco in arrivo il 18 marzo 2022 su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S.

Nel corso della conferenza Square Enix al TGS 2021 c'è stato modo di vedere dunque una versione più ricca e più vicina a quella definitiva, cosa che appare evidente anche dai miglioramenti grafici che emergono dal nuovo trailer. Lo spin-off action di Final Fantasy, presentato all'E3 2021, aveva suscitato più di un dubbio all'epoca della prima comparsa, ma sembra essere alquanto migliorato, nel frattempo.

In ogni caso, c'è ancora parecchio tempo prima del suo rilascio, visto che da qui al 18 marzo 2022 possono cambiare ulteriormente le cose e il percorso di evoluzione del gioco sembra evidente. Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin è sviluppato in collaborazione con Team Ninja, cosa che dovrebbe garantire una notevole solidità dal punto di vista del gameplay, vista l'esperienza della squadra per quanto riguarda gli action in terza persona.

Gli sviluppatori avevano in effetti comunicato miglioramenti in arrivo per il titolo in questione e questi cominciano ad essere evidenti già da questo trailer al TGS 2021. Per saperne di più, vi rimandiamo intanto al provato della demo dell'E3 2021, in attesa di ulteriori aggiornamenti in arrivo nelle prossime ore proprio in occasione del Tokyo Game Show 2021.