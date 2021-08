Yu-Gi-Oh! Master Duel avrà oltre 10.000 carte, il trailer della Gamescom 2021

In occasione della Gamescom 2021, Konami ha pubblicato un nuovo trailer di Yu-Gi-Oh! Master Duels, il nuovo card game free-to-play in arrivo su console, PC e dispositivi mobile.

Il filmato conferma che nel gioco saranno presenti oltre 10.000 carte da gioco provenienti dalle numerose espansioni uscite sin dal 1999, l'anno di lancio del celebre gioco di carte Konami. Da notare che alcune di queste saranno ottenibili solo tramite eventi speciali in-game o con acquisiti in app. Ovviamente tra queste non possono mancare grandi classici come il Mago Nero, Drago Bianco Occhi Blu ed Exodia Il Proibito, che possiamo ammirare in azione nel filmato.

Yu-Gi-Oh! Master Duels è stato annunciato lo scorso luglio per PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, Nintendo Switch, Steam, iOS e Android (in pratica tutte le piattaforme sul mercato ad eccezione di Google Stadia) e supporterà la risoluzione 4K, anche su dispositivi mobile. Al momento il gioco non ha ancora una data di uscita ufficiale.

Stando a quanto annunciato da Konami, a differenza degli altri titoli Yu-Gi-Oh! che hanno ripreso elementi di manga e anime, Yu-Gi-Oh! Master Duels sarà estremamente fedele al gioco di carte collezionabili ufficiale e sarà il "titolo digitale più completo mai uscito dedicato al mondo di Yu-Gi-Oh! TCG".