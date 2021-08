The Ascent, nuova patch in arrivo su PC e Xbox per migliorare performance e altro

The Ascent sta per ricevere una nuova patch 2 che è destinata a migliorare le performance e correggere altri difetti del gioco su PC, Xbox Series X|S e Xbox One, distribuita già su Steam e in arrivo nelle prossime ore sulle console Microsoft.

Il team Neon Giant ha comunicato il rilascio della patch su Steam con un comunicato ufficiale, riferendo che le versioni console e Windows 10 stanno attualmente attraversando il processo di certificazione per il rilascio, con l'aggiornamento in arrivo nelle prossime ore.

Le correzioni maggiori riguardano la stabilità del software, sistemando in particolare alcuni problemi di crash, il salvataggio dei progressi e bug vari. L'elenco completo delle note della patch, al momento, è visibile a questo indirizzo per quanto riguarda specificamente la versione PC, ma dovrebbe corrispondere in buona parte anche all'aggiornamento su Xbox Series X|S e Xbox One.

Parte della patch sarà probabilmente rivolta anche a risolvere i problemi emersi proprio con l'ultimo aggiornamento rilasciato pochi giorni fa, che ha portato ad alcune inconsistenze in termini di performance. Nel frattempo, Neon Giant ha riferito che il team continua a lavorare per migliorare sempre più il gioco in questione, considerando anche che le differenze tra la versioni Xbox Game Pass e Steam verranno corrette, secondo quanto riferito dagli autori.

Nel frattempo, vi rimandiamo alla recensione di The Ascent per saperne di più su questo interessante action RPG in forma di twin stick shooter ad ambientazione cyberpunk.