Ubisoft+ in offerta a prezzo speciale: il primo mese costa solo 1 euro

Ubisoft ha deciso di lanciare una promozione molto interessante per Ubisoft+, il suo servizio in abbonamento che consente di accedere immediatamente e gratuitamente (per gli abbonati) ai vari titoli del catalogo del publisher francese: da oggi è possibile sperimentare il primo mese al prezzo speciale di solo 1 euro.

Si tratta di un'offerta molto interessante, forse limitata in termini di tempo, ma fruibile fin da ora anche in Italia andando a questo indirizzo sul sito ufficiale di Ubisoft+. Il primo mese costa dunque solo 1 euro, mentre dal successivo viene applicato il prezzo standard di 14,99 euro, ma è possibile disdire l'abbonamento in qualsiasi momento.

Ubisoft+ consente di accedere liberamente al catalogo Ubisoft attraverso un abbonamento mensile

Ubisoft+, conosciuto inizialmente come Uplay+, è un servizio su abbonamento sullo stile di EA Play, che consente dunque di accedere a un ampio catalogo di oltre 100 giochi su PC appartenenti all'etichetta Ubisoft, tra i quali anche le novità come Assassin's Creed Valhalla, Watch Dogs Legion, Immortals Fenyx Rising e includerà successivamente i prossimi titoli in arrivo come Riders Republic, Far Cry 6 e altro.

Stiamo parlando di PC, ovviamente, visto che la piattaforma Windows è al momento l'unica su cui è attivo il sistema di abbonamento Ubisoft+, ma questa offerta risulta comunque interessante per chiunque abbia un computer in grado di far funzionare i giochi in qualche modo.

L'offerta è destinata ai nuovi abbonati, dunque non a coloro che hanno già l'abbonamento attivo e forse nemmeno a colo che sono stati abbonati in precedenza, anche se su questo aspetto non c'è ancora chiarezza assoluta. Non resta che provare, basta cliccare questo link per accedere alla pagina iniziale di Ubisoft+ e seguire le istruzioni per la promozione in corso.