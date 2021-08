The Medium su PS5: trailer di lancio dalla Gamescom 2021

The Medium per PS5 è protagonista di un nuovo trailer di lancio, in questo caso diffuso proprio in occasione della Gamescom 2021, che ricorda l'arrivo del gioco sulla console Sony con alcune scene tratte proprio da questa nuova versione.

In mezzo alla Gamescom 2021 è dunque arrivato anche il video che celebra il lancio di The Medium per PS5, horror psicologico già uscito in precedenza su Xbox Series X|S e PC che conclude la sua esclusiva console temporale con il 3 settembre 2021, data di uscita anche sulla console Sony.

Il video mostra alcune sezioni del gioco tratte dalla versione PS5, oltre alle citazioni della stampa, che l'ha accolto a dire il vero in maniera un po' altalenante ma non sono comunque mancati i voti anche molto positivi. Il gioco arriva sulla console Sony con alcune variazioni, in particolare per quanto riguarda l'aggiunta delle funzionalità per il DualSense di PS5.

The Medium ha fatto molto discutere anche per la sua vicinanza, in termini di atmosfere e (parzialmente) stile, con Silent Hill, grazie anche alla presenza di Akira Yamaoka come autore della colonna sonora, tanto da inserire Bloober Team tra i possibili candidati al tanto chiacchierato rilancio della serie Konami, che ancora non si è concretizzato.

In ogni caso, da quanto è emerso in via ufficiale dal team, sembra che Bloober abbia in sviluppo due progetti più grandi di The Medium, tra i quali una collaborazione dichiarata proprio con Konami, che potrebbe riguardare in qualche modo Silent Hill.

Intanto, per conoscere meglio il gioco in questione vi rimandiamo alla nostra recensione di The Medium da parte di Alessandra Borgonovo.