Rainbow Six Extraction: nuovo trailer con protagonista l'operatore Pulse

Ubisoft ha pubblicato un nuovo trailer della serie "Conosciamo gli operatori" di Rainbow Six Extraction dedicato a Pulse, uno dei 18 personaggi giocabili presenti al lancio.

In Rainbow Six Extraction i giocatori vestiranno i panni degli operatori d'élite appartenenti all'universo di Rainbow Six ma con una formula totalmente differente da quella di Siege. Extraction infatti è votato alla coop e il PvE. Ispirato alla modalità Outbreak di Siege, gli operatori dovranno affrontare una nuova specie di parassita alieno mutato e a sventare una misteriosa minaccia extraterrestre.

Grazie al sensore cardiaco HB-7, Pulse può scansionare le aree e trovare i nidi dei parassiti alieni, permettendo quindi alla squadra di distruggere i punti di generazione dei nemici più facilmente. Questo strumento è utile anche per individuare VIP e dispersi in azione.

Completando le missioni farete salire di livello i vostri operatori, migliorandone le statistiche e ottenendo la possibilità di accedere a nuove opzioni di equipaggiamento e a potenti talenti appositamente progettati per affrontare il parassita nelle sue varie forme.

Tom Clancy's Rainbow Six Extraction sarà disponibile a gennaio 2022 su PS5, PS4, Xbox Series X | S, Xbox One, Stadia e PC. Durante il PlayStation Showcase, Ubisoft ha mostrato un trailer dedicato alla storia alla base di Rainbow Six Extraction.