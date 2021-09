Diablo 2: Resurrected, problemi con log-in e creazione dei personaggi

Diablo 2: Resurrected è finalmente disponibile per PC e console, ma alcuni utenti di certo non si stanno godendo il lancio del gioco. In queste ore infatti i giocatori stanno segnalando vari problemi, come l'impossibilità di creare nuovi personaggi o dell'effettuare il log-con quelli preesistenti. Blizzard ovviamente si è già messa all'opera per risolvere la situazione.

Oltre ai problemi legati alla creazione dei personaggi e dei log-in, alcuni utenti hanno anche segnalato la perdita parziale o totale dei progressi delle loro sessioni di gioco, nonché l'impossibilità di unirsi ai mondi creati da altri giocatori.

Blizzard come accennato è già all'opera e giusto un paio di ore fa ha avviato una manutenzione straordinaria dei server di gioco di 30 minuti. Tuttavia i problemi a quanto pare non sono stati del tutto risolti, con la casa di Irvine che afferma che continuerà ad indagare. Nel frattempo ovviamente potete giocare senza preoccupazioni offline, per quanto ovviamente per alcuni ciò sarà solo una magra consolazione.

Diablo 2: Resurrected da oggi è disponibile per PC, PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox One e Nintendo Switch. Come potete leggere nella nostra recensione di Diablo 2 Resurrected, Vicarious Vision ha realizzato una "rimasterizzazione davvero eccellente. Ci sono piccole sbavature dettate dalle nuove animazioni e dalle risoluzioni dei monitor più grandi, ma sono piccolezze di fronte di cotanta bellezza artistica e di un tale rispetto verso l'opera originale. Oltre ai miglioramenti grafici non si può certamente dimenticare la possibilità di giocare in cross play tra tutte le piattaforme, Nintendo Switch inclusa, e anche di un cross progression che ci fa letteralmente impazzire.