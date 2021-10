Pokémon Unite: Sylveon è ora disponibile, dettagli sulle abilità

Da oggi Sylveon, l'evoluzione di tipo Folletto di Eevee, è disponibile nel roster di Pokémon Unite, andando così ad allargare le fila dei Pokémon attaccanti.

Potrete ottenere Sylveon acquistando la relativa Licenza Unite nell'Associazione Lotta, al prezzo di 10.000 monete Heos o 575 gemme Heos (la valuta premium del gioco). Nell'Emporio di Zirco inoltre è disponibile il costume stile poncho per il Pokémon, al prezzo di 400 gemme Heos.

Come tutti gli altri Pokémon del MOBA di TiMi ad inizio partita la new entry partirà dal suo stadio evolutivo di base, ovvero Eevee. Una volta raggiunto il livello 4 potrete evolverlo in Sylveon. Si tratta di un Pokémon Attaccante che sfrutta la statistica "Attacco Speciale". Sylveon attacca gli avversari da lontano, aumentando nel mentre le sue statistiche e recuperando PS.

Con la sua mossa Unite, Armonia Fatata, il Pokémon balza in aria e quando atterra infligge danni agli avversari nell'area d'effetto, recuperando inoltre PS. Dopo aver usato questa mossa, per un po' di tempo recupera PS pari a una percentuale dei danni inflitti. Il trailer di seguito offre una panoramica dello stile di combattimento del Pokémon.

Di seguito tutte le altre caratteristiche e le mosse di Sylveon, come riportate dal sito ufficiale.

Ogni terzo attacco base di Eevee diventa un attacco potenziato, il quale infligge ulteriori danni ai Pokémon avversari colpiti. Quando Eevee si evolve in Sylveon, i suoi attacchi base potenziati aumentano anche la sua velocità di movimento per un po' se vanno a segno. Eevee inizia la lotta con l'abilità Adattabilità, che ne aumenta per un po' l'Attacco Speciale quando infligge o subisce danni. Quando si evolve in Sylveon, trasforma Adattabilità in Pellefolletto, che aumenta l'Attacco Speciale e anche la Difesa Speciale del Pokémon per un po' quando infligge o subisce danni.

Al L. 1 e al L. 2, Eevee può imparare Comete e Occhioni Teneri. Grazie a Comete, attacca l'avversario con dei raggi di luce a forma di stella, infliggendogli danni. Quando usa Occhioni Teneri, il Pokémon fissa un avversario, infliggendogli danni e riducendone l'Attacco e la velocità di movimento per un po' se la mossa va a segno.

Quando Eevee raggiunge il L. 4 e si evolve in Sylveon, puoi trasformare Comete in una tra le seguenti due mosse: Magifiamma o Granvoce.Grazie a Magifiamma, il Pokémon avanza nella direzione indicata, creando quattro fiammelle. Queste volano una ad una verso l'avversario e, se vanno a segno, gli infliggono danni e ne riducono l'Attacco Speciale per un po'. Ogni volta che una fiammella colpisce, il tempo di ricarica della mossa si accorcia. Questa mossa può essere potenziata per aumentare di uno il numero di fiammelle. Quando usa Granvoce, Sylveon attacca più volte con potenti onde sonore che infliggono danni. Più lontano da Sylveon si trova il bersaglio, maggiori sono i danni inflitti. Ogni volta che una delle onde sonore va a segno, la successiva onda infligge danni maggiori. Proprio come Magifiamma, anche questa mossa può essere potenziata per aumentare di uno il numero di onde sonore.

Quando il Pokémon raggiunge il L. 6, puoi trasformare Occhioni Teneri in una tra le seguenti due mosse: Assorbibacio o Calmamente. Quando utilizza Assorbibacio, il Pokémon lancia un bacio verso l'avversario. Il bacio fa la spola più volte tra Sylveon e l'avversario preso di mira. Quando il bacio colpisce Sylveon gli fa recuperare PS, mentre quando colpisce l'avversario gli infligge danni e ne riduce la velocità di movimento per un po'. Questa mossa può essere potenziata per aumentare i PS che Sylveon recupera. Grazie a Calmamente, Sylveon medita e placa il proprio spirito in modo da aumentare l'Attacco Speciale, la Difesa Speciale e la velocità di movimento per un po'. Se potenziata, questa mossa permette a Sylveon di annullare i danni subiti da un singolo attacco dell'avversario. L'annullamento dei danni può avvenire solo una volta mentre la mossa è in uso e, se va a buon fine, Sylveon viene successivamente protetto da uno scudo.