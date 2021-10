Twitch: grosso attacco hacker ruba tutti i dati della piattaforma in un enorme leak

Ovviamente si tratta di materiale detenuto illegalmente, motivo per il quale non possiamo fornire link per download o cose simili, ma diverse fonti, come VGC, hanno verificato direttamente la consistenza dei documenti e questi sembrano proprio essere autentici . Pare che l'attacco sia stato portato da hacker intenzionati a "sovvertire e alimentare la competizione nel settore dello streaming", perché secondo i responsabili la community di Twitch sarebbe "un pozzo nero disgustoso e tossico".

Tra le cose più interessanti c'è quello che sembra essere il progetto di un servizio di digital delivery che sembra studiato per competere con Steam, chiamato in codice "Vapor" e gestito da Amazon Game Studios .

Nel pacchetto da quasi 130 GB, finito poi direttamente su 4chan, si trova un po' di tutto per quanto riguarda Twitch: il codice sorgente del software utilizzato, i compensi effettuati agli streamer dal 2019 a oggi, i client delle app per PC, console e piattaforme mobile e vari SDK proprietari e servizi interni AWS, ma anche tante altre informazioni.

Non sono ancora chiari i rischi per gli utenti, ma se la questione si confermasse molto estesa potrebbe esserci la necessità di cambiare almeno le password degli account. Secondo quanto riferito dall'hacker rimasto anonimo, il pacchetto diffuso su internet sarebbe solo la prima parte di tutti i contenuti che sono stati trafugati, ma non sono stati annunciati programmi per ulteriori rilasci di materiale.

Di recente, Twitch è stata molto criticata per la quantità di attacchi emersi durante vari streaming, che hanno fatto parlare del fenomeno dei "raid d'odio". Per questo motivo, la piattaforma sta cercando di trovare delle soluzioni come l'aggiunta della Safe Mode per contrastare questi fenomeni, oltre ad altri piani che ancora sono in corso.