PlayStation Plus, ottobre 2021: Hell Let Loose, Mortal Kombat X e PGA Tour 2K21

Una selezione che i lettori di Multiplayer.it hanno apprezzato? Stando al nostro sondaggio , non proprio: il 55% degli utenti si è detto per nulla soddisfatto della scelta, il 22% poco soddisfatto, per un totale di contrariati pari al 77%.

L'aggiornamento di ottobre 2021 porta nel catalogo di PlayStation Plus tre nuovi titoli, a cominciare dallo sparatutto a base multiplayer Hell Let Loose , che debutta su PS5 direttamente come gioco gratuito per gli abbonati al servizio Sony.

Dotato di nove mappe enormi e dettagliate, riprodotte attraverso foto satellitari e visite dirette, il titolo sviluppato da Black Matter vanta un gameplay frenetico e coinvolgente ma anche elementi strategici in grado di aggiungere spessore all'esperienza. Dovremo infatti gestire sul momento i rifornimenti, avere un quadro della situazione sulla base dei territori conquistati e coordinare gli sforzi per confrontarci col nemico in superiorità numerica.

Già disponibile su PC, Hell Let Loose porta anche su PlayStation 5 le sue avvincenti modalità multiplayer per cento giocatori, con la possibilità di selezionare il proprio personaggio da una rosa che include quattordici classi (fanteria, ricognizione, artiglieria, mitraglieri, carristi, ecc.) e lanciarsi a testa bassa nelle più grandi battaglie della seconda guerra mondiale.

Mortal Kombat X

Mortal Kombat X, Scorpion e Sub-Zero si affrontano in combattimento

Mortal Kombat X è il penultimo episodio della celebre serie di picchiaduro a incontri creata da NetherRealm Studios e caratterizzata anche in questo caso da un sistema di combattimento solido, un ampio roster di personaggi, alcune modalità in grado di arricchire l'esperienza sia in single player che in multiplayer e, naturalmente, una generosa dose di ultraviolenza.

Per molti versi il capitolo della svolta sul fronte tecnico e stilistico, Mortal Kombat X segna il ritorno di Kombattenti classici come Sub-Zero, Johnny Cage e Mileena ma anche svariate new entry, meccaniche inedite per l'interazione con gli scenari, una modalità Storia non lunghissima ma coinvolgente e contenuti extra come la Torre delle Sfide, disponibile anche in una variante basata su stipulazioni dinamiche. La recensione di Mortal Kombat X.