Bud Spencer & Terence Hill - Slaps And Beans 2: edizione fisica e da collezione sbloccate su Kickstarter

Trinity Team ha annunciato novità molto interessanti per Bud Spencer & Terence Hill - Slaps And Beans 2. Gli sviluppatori hanno infatti deciso di sbloccare l'edizione fisica per console e PC e la Collector's Edition, che sono state aggiunte all'obiettivo base della campagna Kickstar. Questo significa che non sarà più necessario che venga soddisfatto un requisito secondario, ma solo che la raccolta fondi vada a buon fine raccogliendo i 220.000 euro richiesti.

La versione fisica per PC, PS5, PS4, Xbox Series X/Xbox One e Nintendo Switch di Bud Spencer & Terence Hill - Slaps And Beans 2 è disponibile su Kickstarter con il pacchetto "Frisco Joe" da 45 euro e include una chiave Steam per il bundle con Slaps And Beans 1 e Slaps And Beans 2, nonché l'accesso alla closed beta e dei wallpaper.

Chi è interessato alla Collector's Edition invece potrà optare per il pacchetto "Geremia" da 90 euro. Questa edizione da collezione è in esclusiva per Kickstarter e include copia fisica del gioco, l'artbook ed una serie di gadget a tema. Il pacchetto include anche i bonus di "Frisco Joe" e anche l'inclusione del proprio nome nei crediti e ringraziamenti speciali sul sito ufficiale del gioco.

Bud Spencer & Terence HIll - Slaps and Beans 2, la locandina del gioco

Per i backer che hanno già donato, tutti i pledge da Frisco Joe (45€) a Mezcal (80€) potranno riceveranno la copia fisica (PC o Console) al posto della versione digitale. Tutti i pledge da Geremia (90€) in su riceveranno la edizione fisica Kickstarter da collezione (PC o console) in aggiunta alle altre ricompense.

Nel momento in cui scriviamo la campagna Kickstarter di Bud Spencer & Terence Hill - Slaps And Beans 2 ha raccolto 92.061 euro da 2.036 sostenitori sui 220.000 euro richiesti per finanziare il progetto. La meta è ancora lontana, ma è anche vero che mancano ancora 24 giorni al termine della raccolta fondi.