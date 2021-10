Windows 11: spuntano i primi bug

Il lancio ufficiale di Windows 11, qui i nostri test sulle prestazioni gaming, ha messo a nudo i primi problemi del nuovo sistema operativo Microsoft, ma si tratta di bug su cui Microsoft sta lavorando e che dovrebbero essere risolti a partire dall'aggiornamento di sicurezza del 12 ottobre. Tra l'altro solo il primo, che è legato al software per le schede di rete Intel Killer, può creare problemi diffusi, al contrario dei problemi con le VirtualBox e con il browser vietnamita Cốc Cố che interessano solo specifiche utenze e possono essere aggirati.

Nello specifico, il problema con il software Intel per le schede di rete Killer può creare qualche magagna con il traffico dati UDP ed è una cosa che potrebbe inficiare le prestazioni della connettività, anche in relazione a diversi videogiochi. Ma sarà presto risolto grazie all'aggiornamento di sicurezza di Windows 11 previsto per il 12 ottobre, primo atto di quell'inevitabile processo di adattamento a un ecosistema software e hardware in continuo cambiamento che delinea l'esistenza di ogni sistema operativo.

Il secondo problema riguarda la piattaforma Oracle VirtualBox e riguarda nello specifico la virtualizzazione per server Microsoft Hyper-V. Se questa è installata, infatti, Windows 11 rende inaccessibili le macchine VirtualBox, cosa che ha portato Microsoft a bloccare l'aggiornamento laddove rileva il software Oracle. Ma si tratta di un problema che riguarda più che altro l'ambiente professionale e che può essere risolto disattivando Hyper-V e aspettando che l'aggiornamento venga riproposto dal sistema.

Windows 11 è già pronto per il gaming e sembra funzionare senza problemi per l'utente comune, ma non è esente da qualche inevitabile bug

Anche il terzo problema non è universale, visto che riguarda nello specifico la compatibilità con il browser vietnamita Cốc Cốc. In questo caso il problema è più importante, vista la decisione di Microsoft di sospendere la compatibilità con Windows 11 a tempo indefinito, con la promessa di fornire più dettagli entro fine anno. Ma è chiaro che in questo caso è sufficiente installare un nuovo browser, cosa che comunque non esula dai limiti imposti sulla rete dal governo vietnamita.

Windows 11 è disponibile in via ufficiale da ieri in roll out e questo significa che comparirà gradualmente su sempre più macchine equipaggiate con Windows 10 nelle vesti di aggiornamento gratuito. Ma è possibile aggirare l'attesa grazie a strumenti messi a disposizione dalla stessa Microsoft, installando comunque l'ultimissima versione e senza doversi iscrivere al programma Windows Insider.