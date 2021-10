PS5 con scocca in oro da oltre 350.000 dollari annunciata da Caviar

Caviar ha annunciato due edizioni limitate di PS5 con scocca in oro. Il modello più costoso è stato è disponibile alla modica cifra di 352.770 dollari.

Come riportato da Let's GO Digital, PS5 Prime Gold Edition è stata prodotta in quantità estremamente limitate, solo cinque in tutto il mondo, il che non dovrebbe stupire, visto il prezzo. La scocca esterna di questo pregiato modello è stata realizzata con oro 18 carati e da rifiniture delicate che contribuiscono a dare un tocco elegante e lussuoso in più alla console. Il prezzo, come accennato in precedenza, è di 352.770 dollari, ovvero quanto quello di circa 705 PS5 per comuni mortali.

PS5 Prime Gold Edition in tutto il suo lussuoso splendore

Coloro che non vogliono spendere così tanto, possono sempre puntare alla versione più economica di PS5 Prime Gold Edition. In questo caso la scocca è stata realizzata con oro 24 carati e costa "solo" 12.754 dollari. Esistono solo 99 esemplari di questo modello, affrettatevi finché siete in tempo.

Entrambe le console includono una Dualsense lussuoso, ricoperto con pelle nera, con le stesse rifiniture della scocca della console. Gli analogici in gomma sono stati sostituti da delle levette in oro. Se volete acquistare PS5 Prime Gold Edition, potrete farlo sul sito di Caviar. L'azienda tra l'altro non è la prima volta che realizza edizioni super-lussuose di PS5, nel suo catalogo infatti troviamo anche modelli realizzati con pelle di alligatore e in fibra di carbonio.

PS5 Prime Gold Edition, anche il Dualsense sarà lussuoso ed elegante

Di recente il CEO di AMD ha confermato che PS5 e Xbox Series X|S saranno introvabili anche per tutta la prima metà del 2022.