Far Cry 6: trama e personaggi al centro di nuovo filmato

Mancano ormai poche ore al lancio di Far Cry 6 e per ingannare l'attesa Ubisoft ha pubblicato un nuovo filmato dedicato alla trama e i personaggi del nuovo episodio della serie.

Nel video, che potrete visualizzare nel player qui sopra, il narrative director Navid Khavari e il lead game designer David Grivel si concentrano soprattutto sulla figura del "El Presidente" Antón Castillo (interpretato da Giancarlo Esposito), che oltre al ruolo di dittatore ricopre quello di padre di Diego Castillo (Anthony Gonzalez). Diego è un ragazzo incerto sul proprio futuro, che non sa se sia giusto o sbagliato seguire le orme del padre, che lo vorrebbe come il futuro governatore dell'Isola di Yara.

Il filmato parla anche della scelta del team di sviluppo di permettere ai giocatori di vestire una versione maschile o femminile di Dani Rojas, il protagonista di Far Cry 6, e di come il personaggio interagirà con le varie fazioni all'interno del gioco.

Far Cry 6 sarà disponibile per PS5, Xbox Series X|S, PC, Xbox One, PS4 e Google Stadia da domani, 7 ottobre. Da pochi minuti è online la nostra recensione di Far Cry 6, che vi consigliamo caldamente di leggere.