Xbox: altri giochi in retrocompatibilità in arrivo a novembre?

Il programma di retrocompatibilità è stato uno dei pilastri del nuovo corso di Xbox, ma negli ultimi tempi sembra essersi alquanto fermato dopo un lungo periodo di grande attività da parte del team dedicato a questa tecnologia: tuttavia, pare che delle novità siano in arrivo nel breve termine, forse con altri giochi che potrebbero essere aggiunti al catalogo nel mese di novembre e giocabili su Xbox Series X|S e Xbox One.

Si tratta solo di una voce di corridoio per il momento, ma si basa comunque su alcuni elementi fattuali che potrebbero dare una certa consistenza alla questione. Il primo a riportare la cosa è il solito Nick "Shpeshal Nick" Baker di XboxEra, il quale riferisce che da alcuni datamining sono stati scoperti movimenti sospetti riguardanti vecchi giochi per la prima Xbox e per Xbox 360 nel database di Xbox Store, cosa che potrebbe significare un ritorno in qualche forma di questi giochi.



L'idea è che ci possa essere una nuova iniezione di giochi nel catalogo disponibile in retrocompatibilità, ampliando così la possibilità di utilizzare i titoli della prima Xbox e di Xbox 360 su Xbox Series X|S e Xbox One.

Ad aggiungere ulteriore consistenza alla cosa è intervenuto anche l'utente Chris "Ghastly" Glass su Twitter, il quale ha effettuato un controllo anche sul sito ufficiale dedicato alla retrocompatibilità di Xbox, notando alcune variazioni tecniche effettuate, compreso un nuovo url per questo, cosa che fa ulteriormente pensare ad alcune novità in arrivo.



Attendiamo dunque di scoprire se ci siano davvero altri giochi in arrivo, mentre sull'argomento siamo fermi ai giochi in retrocompatibilità anche in Cloud su mobile attraverso Xbox Game Pass Ultimate, con notizia dello scorso marzo. Altro discorso invece per quanto riguarda la retrocompatibilità con Xbox One, dove Xbox Series X|S stanno facendo un gran lavoro attraverso l'FPS Boost.