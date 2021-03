Xbox Game Pass Ultimate: giochi in retrocompatibilità anche in Cloud su mobile

Xbox Game Pass Ultimate estende il catalogo dei giochi utilizzabili in Cloud (o xCloud, come veniva definito prima) con l'aggiunta dei titoli in retrocompatibilità, che andranno dunque ad arricchire ulteriormente le possibilità di gioco su piattaforme mobile e in generale sui dispositivi con cui è possibile utilizzare la piattaforma.

Si tratta ancora di una caratteristica in lavorazione, così come d'altra parte tutto quello che concerne il cloud di Xbox Game Pass Ultimate, considerando che la piattaforma è ancora ufficialmente in beta e aperta a varie altre implementazioni, tra le quali attendiamo di avere informazioni più precise sulla data di lancio per PC piattaforme iOS, prevista per questa primavera 2021.

Per il momento, comunque, si parla di giochi dell'epoca Xbox 360 e della prima Xbox giocabili direttamente su dispositivi mobile Android, trasformando questi in vere e proprie "retro-console portatili", per così dire. Per ora il catalogo è ristretto, ma come sempre per quanto riguarda le funzionalità di Game Pass e cloud si tratta solo dell'inizio.

Abbiamo dunque a che fare con 16 giochi tra cui grandi classici come titoli Rare, Bethesda e vari altri. Ecco l'elenco dei primi giochi disponibili in retrocompatibilità su cloud attraverso Xbox Game Pass Ultimate:

Banjo-Kazooie

Banjo-Tooie

Double Dragon Neon

Fable II

Fallout: New Vegas

Gears of War 2

Gears of War 3

Gears of War: Judgment

Jetpac Refuelled (supporta controlli touch)

Kameo

Perfect Dark

Perfect Dark Zero

The Elder Scrolls III: Morrowind

The Elder Scrolls IV: Oblivion

Viva Piñata (supporta controlli touch)

Viva Piñata: TIP (supporta controlli touch)