Windows 11: come installarlo senza dover aspettare

Windows 11 è disponibile e può essere istallato anche come aggiornamento senza dover aspettare le tempistiche di rilascio in roll out di Microsoft, semplicemente iscrivendosi a Windows Insider. Ne abbiamo parlato in questa notizia, assieme ai requisiti minimi necessari per poter fruire nel nuovo sistema operativo Microsoft. Ma è anche possibile installare subito Windows evitando sia il dover aspettare che l'aggiornamento ufficiale compaia da solo sul nostro sistema, sia la trafila di Windows Insider.

La prima cosa da fare è quella di scaricare la nuova applicazione PC Health App che avverte di eventuali problemi di compatibilità della CPU e indirizza su come abilitare tecnologie, acessibili via BIOS, come TPM 2.0 e Secure Boot, entrambe necessarie per far funzionare Windows.

Fatto questo non resta che andare direttamente nella pagina di download di Windows 11 e scaricare il Windows 11 Installation Assistant, premurandosi di seguire pazientemente le istruzioni. Inoltre è possibile, come di consueto, creare direttamente una chiavetta USB avviabile, o un DVD per chi è fedele alle tradizioni, e avviare la creazione di un supporto di installazione per Windows 11 oppure scaricare direttamente l'immagine ISO da usare a piacimento.