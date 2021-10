Windows 11 e videogiochi su PC: Game Pass e novità per il gaming nel nuovo OS Microsoft

Oggi è il giorno di Windows 11, la cui uscita ufficiale è fissata proprio per il 5 ottobre 2021, dunque il nuovo sistema operativo Microsoft può essere scaricato e installato in queste ore, con diverse novità che riguardano i videogiochi all'interno di questo importante aggiornamento di sistema.

Oltre a tutte le novità che sono state ricordate da Microsoft per celebrare l'inizio della distribuzione di Windows 11, ci sono dunque alcuni dettagli specifici che riguardano proprio i giochi, un ambito che gli sviluppatori hanno tenuto in un riguardo particolare nella progettazione del nuovo sistema operativo.

Come riferito dalla stessa Microsoft su Xbox Wire, queste novità sono inserite direttamente all'interno del sistema operativo, cosa che garantisce un supporto più esteso delle caratteristiche su PC, poste nativamente all'interno del software di sistema.

Windows 11 e Game Pass sono più integrati che mai

"Windows 11 è fatto per il gaming", si legge nel post da parte di Will Tuttle, a sottolineare come questo aspetto non sia affatto secondario nell'aggiornamento di oggi.

Una di queste novità è rappresentata dall'Auto HDR, una tecnologia che consente di applicare l'HDR in automatico attraverso un upgrade standard che viene effettuato sui contenuti SDR trasformandoli in High Dynamic Range. La caratteristica è compatibile con "oltre 1000 giochi tra DirectX 11 e 12", e comporta un aumento nella quantità di colori e miglioramenti nel bilanciamento di contrasto e luminosità.

Viene aggiunto il supporto per DirectStorage, ovvero la soluzione integrata già in Xbox Series X|S e parte fondamentale della Velocity Architecture delle console next gen di Microsoft: si tratta di un'API in grado di consentire un migliore utilizzo degli SSD NVMe, comprimendo i tempi di caricamento e consentendo una gestione molto più veloce degli asset e dei dati tra archivio, CPU/GPU e RAM.

Viene incrementato il supporto per le periferiche da gioco, sostanzialmente proseguendo nel percorso già avviato da tempo anche con Windows 10 ma incrementando ancora di più le possibilità di utilizzo di controller e altri dispositivi, compreso l'Xbox Adaptive Controller e periferiche third party.

Infine, l'Xbox App dedicata ai giochi su Windows 11 viene aggiornata e incrementa l'integrazione con Xbox Game Pass. Questo comporta alcune variazioni nell'interfaccia che rendano più semplice la navigazione tra i giochi e l'accesso diretto al catalogo Game Pass, compresa la possibilità di attivare la riproduzione in streaming attraverso Xbox Cloud.

Per altre informazioni, vi rimandiamo alla guida facile per utilizzare al meglio Windows 11 e al video ufficiale che spiega come fare l'upgrade da Windows 10.