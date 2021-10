Windows 11: guida facile per utilizzarlo al meglio

Siamo dunque pronti per rispondere alle domande e ai dubbi più frequenti sul nuovo sistema operativo Microsoft. Volete quindi scoprire come utilizzare al meglio Windows 11 ? Ecco la nostra guida completa su tutto quello che c'è da sapere.

L'arrivo di Windows 11 porta una bella ventata d'aria fresca al sistema operativo realizzato da Microsoft . Sono infatti numerose le novità pensate appositamente per rimodernare sia l'interfaccia grafica che le funzioni di Windows. Si tratta dunque di un aggiornamento importante, il quale segna indubbiamente un nuovo inizio per Microsoft nel campo dei personal computer. In seguito alla sua presentazione vi abbiamo descritto nel dettaglio ogni cambiamento introdotto in Windows 11. Avendolo provato per diverse settimane, abbiamo potuto approfondire le nuove funzioni come la gestione del menu Start, il rinnovato multitasking e la personalizzazione tramite i temi e widget.

Windows 11 è il nuovo sistema operativo Microsoft per PC, tablet e convertibili. Si tratta del successore di Windows 10 e verrà distribuito sotto forma di aggiornamento gratuito a partire dal 5 ottobre 2021. Proprio come accaduto con il passaggio da Windows 7 a Windows 10, anche in questo caso Microsoft non farà pagare il nuovo sistema operativo ai propri utenti. Questo significa che se avete Windows 7, 8 o 10 sul vostro computer, potete eseguire un semplice aggiornamento per installare Windows 11 ed ottenere accesso a tutte le novità introdotte da Microsoft. Tutti i dettagli sul procedimento, requisiti minimi ed altre informazioni verranno descritte in seguito negli altri paragrafi.

Cosa cambia rispetto a Windows 10?

Passaggio da Windows 10 a Windows 11

La nuova versione di Windows mantiene a grandi linee la filosofia adottata da Microsoft con Windows 10. Cambiano però alcuni elementi fondamentali nell'esperienza d'uso a partire dall'interfaccia grafica. La UI è stata completamente ridisegnata per avere un aspetto più fresco e moderno. Questa nuova veste grafica si estende attraverso tutto il sistema operativo, dal desktop, al nuovo menu Start, senza trascurare il browser web Edge, la suite Office ed il nuovo Microsoft Store. A migliorare ulteriormente l'interfaccia ci sono anche i widget e i temi completamente personalizzabili per dare un tocco unico al vostro computer. Non mancano nemmeno delle funzioni di accessibilità e cambiamenti all'interfaccia utente in base all'utilizzo con mouse e tastiera, trackpad o touchscreen. Il nuovo sistema di multitasking permette una migliore gestione delle finestre ed un'organizzazione più ordinata degli spazi di lavoro. Affiancare una finestra ad un'altra o configurare diversi desktop personalizzati non è mai stato così semplice, intuitivo e veloce. Una vera rivoluzione per chi desidera portare ad un altro livello la produttività su Windows 11.

Non potevano mancare nemmeno le novità relative al mondo dei videogiochi, in particolare pensate per estendere ed ampliare l'ecosistema Xbox. Su Windows 11 arrivano infatti le API pensate per le console Microsoft, come quelle del DirectStorage o la funzione Auto HDR in grado di migliorare notevolmente l'esperienza videoludica su PC. Ovviamente il focus centrale del gaming su Windows 11 è ancora legato all'abbonamento Game Pass, sia in versione "tradizionale" con il download e la riproduzione dei giochi, che con la nuova versione cloud del servizio per chi non possiede un PC sufficientemente potente.

Arriva anche un Microsoft Store completamente ridisegnato e pensato per ospitare i migliori software per Windows 11. Presto arriveranno anche numerose applicazioni Android direttamente su Windows per poter ampliare la libreria software disponibile. Microsoft Teams invece è stato integrato direttamente nel sistema operativo per poter seguire le conferenze, riunioni o semplicemente poter videochiamare chiunque senza dover installare altri programmi.

Un approfondimento sulle novità introdotte da Microsoft in Windows 11 lo trovate a questo indirizzo.