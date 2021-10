Crab Game è un gioco gratis su Steam che copia Squid Game

Crab Game è un gioco gratis che sta ottenendo un grande successo su Steam, nonostante la qualità non proprio eccelsa. Il motivo? Copia senza troppi misteri le dinamiche di Squid Game... sin dal titolo (Game a parte, Squid significa "calamaro", mentre Crab significa "granchio"). Probabilmente è la cosa più vicina alla serie Netflix attualmente sul mercato videoludico.

Crab Game, uno dei giocatori impegnati in uno dei minigiochi

Quale sarà mai lo scenario di questa eccelso attacco di creatività? "Crab Game è un gioco multiplayer in prima persona in cui si combatte per un premio in denaro affrontando diversi minigiochi basati su dei giochi per bambini." Ironico che nella descrizione del gioco venga specificato che "Non è assolutamente basato su alcuna serie TV coreana in streaming diventata parte della cultura pop, visto che questo mi causerebbe dei problemi legali, quindi non lo abbiamo sicuramente fatto."

Il buon Dani, lo sviluppatore, è dotato di senso dell'ironia. Come molto ironici devono essere i molti che ci stanno giocando, visto che è un titolo messo insieme in fretta e furia, pieno di bug e a tratti completamente ingiocabile. Nonostante ciò ha raggiunto un picco di giocatori contemporanei su Steam di 29.937 persone, come rilevato da SteamDB.

Crab Game su Steam