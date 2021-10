Stars of Blood, emersi degli artwork del gioco spaziale di Valve, cancellato

Stars of Blood, uno degli artwork trafugati

Spuntati online alcuni artwork di Stars of Blood, gioco spaziale di Valve in sviluppo qualche anno fa per poi essere cancellato. La compagnia non lo annunciò mai e in merito si sa davvero poco, ma evidentemente qualcuno ci ha tenuto a mostrare il lavoro fatto allora per definirlo.

Vediamo le immagini raccolte in una comoda galleria:

Purtroppo con gli artwork non sono stati forniti altri dettagli in merito al gioco, che comunque non vedrà mai la luce... quindi perché farsi del male? Le uniche certezze rimangono la cancellazione, svelata nell'ormai remoto 2012. Probabilmente si trattava di uno dei tanti giochi sperimentali dello studio che non hanno mai visto la luce del sole.

Gli artwork mostrano diverse ambientazioni: un deserto e alcune città. Dalle immagini sembra un open world, ma non è scontato che lo fosse, come non è scontato lo stile di gioco. Di base il progetto potrebbe essere stato soppresso nella culla, quando ancora non c'era niente di definitivo.