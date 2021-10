EPOS H6PRO CLOSED e OPEN: le nuove cuffie da gioco EPOS in due varianti per accontentare tutti

Come promesso in occasione del lancio delle cuffie EPOS Hybrid, ecco arrivare anche le EPOS H6PRO CLOSED e le EPOS H6PRO CLOSED OPEN, due varianti di un modello di fascia piuttosto alta pensate per soddisfare esigenze differenti.

Eredi della serie GSP 600, le cuffie EPOS H6PRO guardano sia al gaming che all'ascolto, a prescindere dalla natura chiusa o aperta del modello. Ma nel primo caso parliamo di maggiore isolamento e bassi più voluminosi, mentre nel secondo di un suono più naturale, della possibilità di ascoltare la propria voce senza impedimenti e di un dispositivo pensato per essere utilizzato in ambienti tranquilli. Per il resto la dotazione è la medesima, inclusi manopola sul padiglione destro e microfono lift to mute rimovibile con attacco magnetico copribile per usare le cuffie come dispositivo d'ascolto anche in mobilità.

Le cuffie da gioco EPOS H6PRO CLOSED, nella versione bianca

La dotazione delle due cuffie, entrambe disponibili nei colori Sebring Black, Racing Green e Ghost White, include un set di cavi analogici per PC e cavi intercambiabili per Mac, Xbox One, Xbox Series X|S, PS4, PS5 e Nintendo Switch. Questo oltre ovviamente, tornando al PC, dal pieno supporto per la EPOS Gaming Suite e, ovviamente, per le schede audio EPOS. Il tutto disponibile sullo store EPOS per 179 euro, sia per il modello chiuso che per quello aperto.