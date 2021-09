EPOS H3 Hybrid: le nuove cuffie da gaming multipiattaforma e senza fili sono disponibili da oggi

Già disponibili, le nuove cuffie da gaming senza fili EPOS H3PRO Hybrid guardano alla fascia alta promettendo un'esperienza coinvolgente, comfort, ampia connettività che garantisce una compatibilità pressoché assoluta e batteria dall'autonomia generosa.

Le cuffie EPOS H3PRO Hybrid ampliano la serie EPOS H3 con un modello già disponibile su Amazon al prezzo consigliato di 179 euro che costa decisamente di più dei 99 euro del modello non Hybrid, ma gode di una dotazione decisamente superiore, a partire dalla doppia modalità wireless e cablata. Tra l'altro è possibile usare sia la connessione USB, compatibile anche con le console PlayStation e con il Mac, sia il jack da 3.5 millimetri che garantisce la compatibilità con la stragrande maggioranza dei dispositivi audio e con le console PS4, PS5, Xbox One/Xbox Series X|S, Nintendo Switch. Inoltre si può interfacciare con i dispositivi anche via Bluetooth e questo può essere usato per connettere in contemporanea le cuffie a uno smartphone, magari per una chiamata, e una console o un altro dispositivo, continuando ad ascoltare giochi o film.

La versione Ghost White delle nuove EPOS H3 Hybrid che aggiungono un opzione wireless versatile che promette una lunga autonomia

Utilizzabili anche per chiamate e ascolto, le cuffie EPOS H3 Hybrid godono ovviamente di doppio microfono staccabile e di altre differenze rispetto alla versione cablata come sostegno in metallo, il mixing audio funzionale alla possibilità di connettersi a due dispositivi in contemporanea e ovviamente la batteria, inevitabile vista la natura wireless delle cuffie, che però si distingue dalla media promettendo 37 ore di autonomia. Restano invece invariati lo stile complessivo e le colorazioni, che come per il modello standard sono Onyx Black e Ghost White. Arriverà invece un modello EPOS H3PRO Hybrid, le cui caratteristiche saranno svelate in futuro, con colorazione Sebring Black .