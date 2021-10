Forza Horizon 5: progressione e personalizzazione nel nuovo video Let's Go

Forza Horizon 5 è tornato a mostrarsi in una nuova puntata della serie di video approfondimenti Let's Go, giunto all'episodio 9 e incentrato soprattutto sulla personalizzazione dell'avatar nel gioco e sulla progressione tra gli eventi, due caratteristiche che mostrano numerosi miglioramenti rispetto ai capitoli precedenti.

Il video è molto lungo, come succede di solito con questa serie di eventi di presentazione, dunque negli oltre 50 minuti è possibile vedere lunghe sessioni di gameplay e altre caratteristiche, tutte commentate in maniera molto esaustiva dagli sviluppatori di Playground Games.

Veniamo dunque a sapere che ci sono molte opzioni in più per modificare e personalizzare l'aspetto del proprio avatar all'interno del gioco: tra le novità c'è la possibilità di decidere qualsiasi tipo di voce e corporatura (non necessariamente legate al sesso del personaggio), il modo in cui il proprio nome viene pronunciato dagli NPC e inoltre la presenza di una grande quantità di protesi che possono essere applicate.

Questa scelta è in linea con l'attenzione dimostrata da Microsoft verso i giocatori con disabilità, e nell'ottica della massima inclusione c'è la possibilità di replicare all'interno di Forza Horizon 5 qualsiasi situazione particolare in cui si trovi il giocatore nella realtà, nel caso lo voglia.

Per quanto riguarda la progressione, bisogna notare come sia stato cambiato il meccanismo delle percentuali visto in precedenza con un nuovo sistema a punti. Questo dovrebbe rendere più chiaro il percorso e l'evoluzione del giocatore all'interno della modalità single player, con un maggiore senso di avanzamento tra le varie sfide.

Inoltre, sono previste maggiori concessioni alle scelte del giocatore rispetto ai percorsi predisposti quando ci si trova all'interno delle Horizon Stories: questo significa che è possibile uscire dal seminato e percorrere ampie zone di mappe fuori strada prima che il gioco ci faccia rientrare forzatamente nel percorso predisposto, consentendo così di scoprire nuove strade e scorciatoie.

Nelle ore scorse è stato inoltre svelato l'elenco degli obiettivi sbloccabili e i requisiti completi e volanti supportati su PC per Forza Horizon 5.