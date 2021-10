Xbox celebra i giocatori con disabilità attraverso aggiornamenti e iniziative

Xbox celebra la community di giocatori con disabilità attraverso una serie di iniziative e aggiornamenti dedicati a questi, come riferito all'interno della presentazione visibile nel video qui sopra, proseguendo nell'impegno già dimostrato in questi anni all'abbattimento delle barriere e a un maggiore coinvolgimenti di tutti nei videogiochi.

Tra gli eventi, è stato effettuato un incontro di beneficienza con match di calcio tra Rare e Playground Games il primo ottobre, inoltre nel corso del mese è possibile contribuire al supporto per la causa dei giocatori con disabilità attraverso i Microsoft Rewards, indirizzando fondi a SpecialEffect, The AbleGamers Foundation e Warfighter Engaged.

Minecraft Education Edition ha un evento specifico sul Neurodiversity Hiring Program di Microsoft, un video di un case Study specifico sull'assunzione in vari ruoli attraverso in programma specifico basato sulla neurodiversità, inoltre ci saranno livestream in occasione del World Sight Day su The Vale e con Streamer Takeovers for Disability Awareness nel corso di ottobre.

Per quanto riguarda gli aggiornamenti, nuovi tag specificamente dedicati all'accessibilità mostrano ora più chiaramente, all'interno di Xbox Store, quali giochi contengano opzioni specifiche per i problemi di accessibilità e quali siano queste opzioni, con la possibilità per gli sviluppatori e i publisher di specificare meglio queste caratteristiche.

343 Industries illustra, nel corso dello showcase, le nuove caratteristiche che sono state studiate per Halo Infinite per cercare di garantire la massima accessibilità, tra sottotitoli, interfaccia modificabile, supporto audio per menù e opzioni, una modalità chiamata linear navigation, modifiche ai colori, traduzioni, assistenze al movimento e varie altre iniziative nel gioco.

Nuove opzioni sono inoltre in arrivo per le console Xbox, per quanto riguarda l'interfaccia: in particolare Quick Setting, che consente di accedere più velocemente ad alcune opzioni fondamentali, filtri colore per migliorare la visibilità per daltonici a diversi gradi, la modalità notturna per favorire il riposo degli occhi e la traduzione in tempo reale da testo ad audio in una maggiore quantità di lingue.

L'impegno in questo campo era stato ribadito anche nei giorni scorsi con un nuovo video dell'Adaptive controller, una periferica che in questi anni ha trovato applicazioni molto interessanti, come la possibilità di essere agganciato alle sedie a rotelle per utilizzarne i comandi con i videogiochi.