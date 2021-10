Relayer, trailer gameplay del TGS 2021 per lo strategico su PS5 e PS4

Relayer si è mostrato in maniera piuttosto estesa nel corso del Tokyo Game Show 2021, anche con un trailer gameplay da otto minuti che ne mostra diverse fasi di gioco, riportato in questa pagina direttamente dai materiali pubblicati in occasione dell'evento nipponico.

Negli oltre 7 minuti di video in questione, il nuovo RPG strategico per PS5 e PS4 da parte di Kadokawa Games si mostra maggiormente nel dettaglio, dopo essere stato annunciato dal publisher lo scorso maggio ed avere infine anche una data di uscita in Giappone, fissata per il 17 febbraio 2022.

Da notare, peraltro, che l'edizione giapponese supporta diverse lingue tra cui addirittura l'italiano, secondo quanto riferito da Gematsu, dunque può essere un acquisto sensato da parte di coloro che si dedicato al software d'importazione. Il gioco in questione è una sorta di JRPG ad ambientazione fantascientifica, che si basa anche su un'impostazione strategica per quanto riguarda gli scontri.

Relayer è stato presentato come una sorta di "space opera" incentrata su robot da combattimento in pieno stile classico degli anime, con un ampio cast di personaggi che danno vita a una trama piuttosto complessa e profonda, che pare avere anche delle connessioni con la mitologia greca, almeno secondo alcuni riferimenti tra costruzione dei protagonisti e storia.

In questi mesi abbiamo visto trailer di presentazione per alcuni di questi personaggi come Pluto, Amanogawa, Mintaka e Media, mentre oggi vediamo finalmente un video un po' più lungo sul gameplay vero e proprio.