L'Attacco dei Giganti: un trailer per il volume finale

L'Attacco dei Giganti sta per giungere al termine e Kodansha ha pubblicato un trailer che introduce proprio il capitolo finale del manga, la cui uscita è fissata per il 19 ottobre 2021 con l'arrivo del Volume 34 dell'opera di Hajime Isayama.

Ovviamente, il video può contenere degli spoiler per chi non è proprio in pari con la storia, dunque chi non vuole avere anticipazioni è avvisato e può evitare di avviare il player all'interno del tweet riportato qui sotto. Il filmato è piuttosto vago ma effettua un riepilogo di vari eventi mostrando anche alcune scene tratte direttamente dal manga.



Abbiamo visto come la seconda parte della Stagione Finale dell'anime abbia una data di debutto, ma questa arriverà successivamente alla conclusione del manga, il quale peraltro si è già concluso in Giappone, dunque quella di cui parliamo è la versione occidentale e in particolare quella localizzata per il mercato americano.

L'anime si è rivelato finora decisamente fedele al manga, dunque anche la parte conclusiva dovrebbe corrispondere in larga parte. L'anime è passato di mano da Win Studio a Studio MAPPA, ponendo qualche dubbio inizialmente negli appassionati ma il tutto si è poi rivelato alquanto in linea con la qualità generale della serie.

Per quanto riguarda i videogiochi, invece, siamo fermi praticamente ad A.O.T. 2: Final Battle, uscito a luglio 2019 in Europa su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch.