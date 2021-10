New World: Amazon blocca la creazione di personaggi su server pieni per sovraffollamento

New World continua ad essere un successo al lancio su Steam, cosa che paradossalmente sta causando anche non pochi problemi ad Amazon, che per cercare di bilanciare il sovraffollamento nel mondo online ha deciso di bloccare la creazione di personaggi su server pieni.

Con il nuovo aggiornamento applicato alla gestione dei server, quando uno di questi è pieno risulta oscurato, senza la possibilità di selezionarlo per la creazione di un nuovo personaggio. Chiaramente, la questione riguarda solo i nuovi personaggi, dunque quelli già esistenti continueranno ad essere utilizzabili una volta effettuato il login.

Amazon ha segnalato questo cambiamento con un altro messaggio su Twitter, dove ringrazia ancora una volta gli "avventurieri" che stanno visitando in massa Aeternum in questi giorni e spiega che, con la nuova gestione, è possibile vedere subito se un server è pieno, rendendolo inaccessibile ai nuovi utenti.



Di recente, Amazon ha anche annunciato di aver ricevuto oltre 1 milione di giocatori al day one per New World, riferendo anche la prossima attivazione della possibilità di trasferimenti tra server gratis in modo da garantire un maggiore equilibrio nella popolazione tra questi ed evitare che continuino a crearsi delle code per l'accesso.

Anche questa nuova funzione di segnalazione dei server pieni e l'impossibilità di creare nuovi personaggi all'interno di questi rientra nella necessità di bilanciare meglio la popolazione online di New World. Anche oggi, il gioco Amazon si è confermato il più giocato su Steam, avendo superato quota 800.000 giocatori in contemporanea e battendo dunque dei mostri sacri della piattaforma Valve come Counter-Strike: GO e Dota 2.