Microsoft e acquisizioni: Crystal Dynamics, IO Interactive e Avalanche candidate, per Jeff Grubb

Riparte il toto-acquisizioni per quanto riguarda Microsoft, considerando anche come la questione sia rimasta piuttosto ferma dopo la manovra monstre che ha portato all'acquisto di Bethesda, ancora una volta con Jeff Grubb che parla di possibili candidate citando in particolare Crystal Dynamics, IO Interactive e Avalanche.

Sembra essere più che altro una sorta di supposizione da parte dell'ormai celebre giornalista/insider Jeff Grubb, che di recente è tornato sotto i riflettori anche per la sua disquisizione sulla quantità di abbonati a Xbox Game Pass. In questo caso torna con un classico, ovvero i possibili nuovi acquisti di Microsoft.



Considerando che sono mesi che vediamo diverse manovre da parte di Sony, che recentemente ha annesso diversi team in PlayStation Studios come Fabrik Games e soprattutto BluePoint emersi proprio nei giorni scorsi, ma preceduti da Housemarque, Firesprite e altri, è da un po' che ci si aspetta un'ulteriore contromossa da Microsoft per Xbox Game Studios.

L'idea di Grubb parte dalle recenti collaborazioni, con tutti e tre i team menzionati sono infatti impegnati in progetti molto importanti per Microsoft: Crystal Dynamics abbiamo saputo di recente che collabora con The Initiative a Perfect Dark, IO Interactive pare sia da tempo impegnata su un'esclusiva Xbox chiamata in codice "Project Dragon", mentre Avalanche sta sviluppando Contraband.

Tutti e tre i casi, secondo Grubb, sarebbero considerati anche dei "test" per eventuali acquisizioni da parte di Microsoft, nel caso in cui i giochi si rivelino di successo o la lavorazione di questi faccia emergere particolari affinità con l'ambiente di Xbox Game Studios.

Va tutto preso con le pinze perché si tratta proprio di elucubrazioni da parte del buon Grubb: in particolare, risulterebbe piuttosto difficile l'acquisizione di Crystal Dynamics, considerando che si trova all'interno del gruppo Square Enix. Al contrario, IO Interactive e Avalanche sono ormai da tempo delle presenze costanti nelle voci di corridoio sulle possibili acquisizioni di Microsoft, ma finora sono rimaste tranquillamente indipendenti.