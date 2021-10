New World: oltre 1 milione di giocatori al day one, trasferimenti tra server in arrivo

New World ha avuto un lancio di successo e adesso la cosa è certificata anche dai numeri ufficiali diffusi da Amazon Games, anche se non si tratta ancora di dati molto precisi: si parla comunque di oltre 1 milione di giocatori collegatisi ai server di gioco al day one, un risultato davvero eccezionale per il nuovo MMO di Amazon, oltretutto una nuova proprietà intellettuale completamente inedita.

Nel tweet riportato qui sotto, Amazon Games ringrazia i giocatori per l'incredibile accoglienza riservata al gioco, che ha messo anche in difficoltà l'organizzazione online, considerando che l'enorme quantità di utenti ha gravato sui server, generando code e rallentamenti per entrare nel mondo di gioco. Per questo motivo, Amazon ha deciso di proporre trasferimenti tra server gratis agli utenti, in modo da cercare di ribilanciare la popolazione online ed evitare il sovraccarico su alcuni server rispetto ad altri.



Questi trasferimenti verranno attivati a partire dalla settimana prossima e dovrebbero essere validi per un paio di settimane come funzionalità gratuita. "Dal nostro lancio avvenuto martedì, ma abbiamo più che raddoppiato il numero di server a disposizione e stiamo lavorando per incrementare la capacità su tutti i server disponibili a supporto di un incremento del cap di popolazione", si legge nel messaggio di Amazon Games.

"Mentre continuiamo con questo lavoro, ci sono alcune opzioni da considerare per entrare nel gioco più velocemente: se vi trovate a collegarvi per la prima volta, il 40% dei nostri server attivi ha tempi di attesa bassi o nulli, vi incoraggiamo a provare quei server prima di tutto. Stiamo anche lavorando a una funzionalità che garantisca il trasferimento del personaggio su un server diverso, in modo da poter anche cambiare in seguito. Il nostro obiettivo è di rilasciare questa opzione per la prossima settimana, una volta che avremo effettuato tutti i test e saremo sicuri che funzionerà a dovere. Forniremo informazioni più dettagliate sul funzionamento della procedura, sappiamo quanto sia importante poter giocare con i propri amici e questa caratteristica è in cima alle priorità".