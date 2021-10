PlayStation Studios: Fabrik Games al lavoro su un FPS horror sci-fi tripla A

Fabrik Games, il team che di recente si è unito Firesprite, uno degli ultimi studi acquisiti dai PlayStation Studios di Sony, è attualmente al lavoro su un progetto tripla A con elementi horror e sci-fi, che con tutta probabilità sarà uno sparatutto in prima persona.

La conferma è arrivata direttamente dal team grazie a un annuncio di lavoro per la figura di Junior Level Designer.

"Fabrik Games sta cercando un Junior Level Designer altamente qualificato e motivato per lavorare a un entusiasmante progetto AAA sci-fi/horror", recita l'annuncio, che tra l'altro svela che il level design team di Fabrik è al lavoro anche su altri "grandi progetti". Inoltre il candidato deve possedere una buona conoscenza dell'Unreal Engine 4, mentre sono gradite esperienze lavorative precedenti su sparatutto in prima persona.

Il logo di Fabrik Games

Purtroppo per il momento non si conoscono ulteriori dettagli in merito al progetto, quindi non ci resta che attendere novità nei prossimi mesi o anni. Fabrik Games in passato ha collaborato per numerosi progetti tripla A e più di recente ha unito le forze con Firesprite per portare il titolo survival horror The Persistence su più piattaforme.

Rimanendo in tema, giusto ieri Bluepoint Games, il team dietro ai remake di Demon's Souls per PS5 e Shadow of the Colossus per PS4, è entrato a far parte dei PlayStation Studios, svelando tra l'altro di essere al lavoro su un nuovo progetto che non sarà una remaster.