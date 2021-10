Halo Infinite senza battle royale non durerà a lungo negli stream, per Dr Disrespect

Halo Infinite sta attraversando proprio in queste ore la sua nuova fase di beta test multiplayer ed è anche tornato ad essere oggetto delle elucubrazioni di Dr Disrespect, diventato ormai una voce considerata autorevole per quanto riguarda gli sparatutto, secondo il quale il nuovo gioco di 343 Industries senza una modalità battle royale non durerà a lungo come elemento popolare, diventando presto irrilevante.

C'è da dire che Dr Disrespect sembra essere ormai specializzato sugli FPS più moderni e trendy, essendo diventato una celebrità attraverso battle royale e simili, ma avendo una notevole esperienza nell'ambito degli sparatutto in generale, la sua visione è interessante.

Halo Infinite in una illustrazione ufficiale, il gioco sta attraverso una nuova fase di beta

Il celebre streamer ha ribadito di ritenere Halo Infinite un gioco di alta qualità, tuttavia il problema può emergere per quanto riguarda la rilevanza del titolo sul pubblico di massa.

"Quando questo gioco verrà lanciato, la quantità di visualizzazioni non sarà molto positiva", ha affermato Dr Disrespect, "Andrà bene per una settimana magari, ma poi tornerà nella sua area specifica di appassionati". Il problema, secondo lo streamer, è che senza battle royale è difficile attirare l'attenzione del grande pubblico e degli streamer, che cercano comunque di assecondare i gusti di questo.

Dunque la soluzione potrebbe essere l'introduzione di una modalità tipo battle royale, anche se questa può essere rischiosa: "Dipende da come viene eseguita. Stavo guardando il gameplay di Big Team Battle e ho pensato subito che, se dovessero fare un battle royale, dovrebbero cercare di farlo bene perché c'è il rischio di rovinare tutto".

Ricordiamo che Halo Infinite è attualmente in fase di beta test per quanto riguarda specificamente la modalità Big Team Battle, mentre sul fronte del battle royale al momento non ci sono notizie da parte di 343 Industries, che non sembrava molto intenzionata ad implementarlo, ma alcuni indizi sembrano far pensare alla possibilità di una modalità del genere.