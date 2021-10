Back 4 Blood per PC: i requisiti di sistema sono decisamente accessibili

Tramite le pagine di Steam ed Epic Games Store sono stati riportati i requisiti di sistema minimi e consigliati di Back 4 Blood per PC. E a quanto pare non servirà una macchina particolarmente potente per giocare all'erede spirituale di Left 4 Dead.

I requisiti minimi, che permettono di giocare a 1080p, 60fps e preset dei dettagli al minimo, richiedono infatti una GTX 1050Ti o RX 570 in combinazione con un processore i5-6600 o un Ryzen 5 2600 e 8GB di RAM. Con i requisiti hardware consigliati ovviamente si sale di fascia, ma sempre rimanendo in un range piuttosto accessibile. Per poter giocare a 1080p, 60fps e preset "alta qualità" basta infatti un i5-8400 o un Ryzen 7 1800x in combinazione con una GPU GTX 970 o la RX590 e 12GB di RAM.

Back 4 Blood, uno dei tanti non morti che dovremo maciullare nei match

Di seguito i requisiti minimi e consigliati della versione PC di Back 4 Blood:

Minimi (1080p, 60fps e preset "low quality")

Richiede un processore e un sistema operativo a 64 bit

Sistema operativo : 64-bit Windows 10

: 64-bit Windows 10 Processore : i5-6600 (3.3 GHz) OR AMD Ryzen 5 2600 (3.4 GHz)

: i5-6600 (3.3 GHz) OR AMD Ryzen 5 2600 (3.4 GHz) Memoria : 8 GB di RAM

: 8 GB di RAM Scheda video : NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti or AMD Radeon RX 570

: NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti or AMD Radeon RX 570 DirectX : Versione 12

: Versione 12 Rete : Connessione Internet a banda larga

: Connessione Internet a banda larga Memoria: 40 GB di spazio disponibile

Consigliati (1080p, 60fps e preset "high quality")

Richiede un processore e un sistema operativo a 64 bit

Sistema operativo : 64-bit Windows 10

: 64-bit Windows 10 Processore : Intel Core i5-8400 (2.8 GHz) OR AMD Ryzen 7 1800X (3.6 GHz)

: Intel Core i5-8400 (2.8 GHz) OR AMD Ryzen 7 1800X (3.6 GHz) Memoria: 12 GB di RAM

12 GB di RAM Scheda video : NVIDIA GeForce GTX 970 or AMD Radeon RX 590

: NVIDIA GeForce GTX 970 or AMD Radeon RX 590 DirectX : Versione 12

: Versione 12 Rete : Connessione Internet a banda larga

: Connessione Internet a banda larga Memoria: 40 GB di spazio disponibile

Back 4 Blood sarà disponibile per PS5, PS4, Xbox Series X | S, Xbox One e PC a partire dal 12 ottobre. Durante la beta di agosto hanno partecipato oltre 5,6 milioni di giocatori e Turtle Rock Studios ha svelato alcuni dati interessanti della fase di testing.