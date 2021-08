Back 4 Blood: alla beta hanno partecipato oltre 5,6 milioni di giocatori

Turtle Rock Studios ha pubblicato un nuovo video di Back 4 Blood con il quale ha condiviso alcuni interessanti dati della fase di testing che si è svolta pochi giorni fa. Tra questi quello che sicuramente spicca di più è quello che oltre 5,6 milioni di giocatori hanno partecipato alla open beta.

Per l'occasione lo studio ha ringraziato tutti coloro che hanno partecipato e ha promesso di essere al lavoro per continuare a migliorare il gioco, anche grazie ai feedback ricevuti, prima del debutto nei negozi.

Come accennato in apertura, alla beta di Back 4 Blood hanno partecipato oltre 5,6 milioni di giocatori, i quali hanno eliminato la bellezza di 6,2 miliardi di poveri e innocenti infetti standard e ben 164 milioni di zombie speciali. Sempre secondo i dati condivisi dallo studio, i giocatori hanno partecipato a più di 548.000 match PvP e hanno colpito dei punti deboli 35 miliardi di volte.

La Fire Axe è stata l'arma da mischia più usata, mentre l'M4 è la favorita tra le bocche da fuoco. Il personaggio più utilizzato è stato Walker, ma come sappiamo nella beta erano disponibili solo cinque degli otto personaggi che potremo impersonare nel gioco completo.

Vi ricordiamo che Back 4 Blood sarà disponibile per PS5, PS4, Xbox Series X | S, Xbox One e PC a partire dal 12 ottobre. Il gioco è già entrato in fase gold, quindi il rischio di rinvio è praticamente nullo. Se non siete riusciti a partecipare alla beta, potete ingannare l'attesa leggendo il nostro provato della beta.