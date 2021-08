Back 4 Blood è in fase gold, nessun ritardo per l'uscita del gioco

Back 4 Blood è entrato ufficialmente in fase gold: l0 ha annunciato Turtle Rock Studios su Twitter, assicurando dunque che non ci saranno ritardi rispetto all'uscita del gioco, fissata al 12 ottobre su PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S e Xbox One.

Dopo aver totalizzato quasi 100.000 giocatori nel fine settimana con la beta di Back 4 Blood su Steam, il team ci ha dato appuntamento a domani per una nuova sessione di test, stavolta aperta a tutti gli utenti, che servirà per verificare l'infrastruttura di rete sotto carico.

Non è chiaro al momento se la beta aperta vanterà delle differenze rispetto a quella che si è conclusa da poco in termini di nemici, zombie e infetti presenti all'interno degli scenari, inferiori rispetto a ciò che troveremo nel prodotto finito.

Di certo ci saranno molti più giocatori con cui condividere le gioie e i dolori delle missioni cooperative, in cui squadre composte da quattro personaggi hanno il compito di esplorare le ambientazioni e ripulirle dai nemici fino a raggiungere l'obiettivo di turno.

Un concept estremamente simile a quello del classico Left 4 Dead: non a caso Back 4 Blood si pone come il suo sequel spirituale.