Abandoned: il trailer arriverà in ritardo, Blue Box chiede scusa

Il trailer di Abandoned arriverà in ritardo rispetto a quanto previsto: i problemi con l'app non sono ancora stati risolti e Blue Box ha chiesto scusa agli utenti per questo inconveniente.

In effetti sono già passate diverse ore ma l'app di Abandoned non funziona e il team di sviluppo sta ancora lavorando per risolvere il problema, probabilmente frutto anche dell'inesperienza.

"Stiamo ancora lavorando per risolvere il problema che abbiamo riscontrato", ha scritto lo studio su Twitter. "Vogliamo ricordarvi che siamo un piccolo studio, privo delle risorse necessarie per far fronte rapidamente a questo genere di situazioni."

"Ciò che desideriamo è offrirvi un prodotto ben rifinito, che fornisca una buona rappresentazione del gioco e che funzioni come previsto."

"Non rimanderemo la patch a una data specifica, bensì la rilasceremo non appena avremo sistemato la questione. A nome di Blue Box Game Studios e di tutti quelli coinvolti nella realizzazione di Abandoned vi ringraziamo per la pazienza e ci scusiamo per l'inconveniente."