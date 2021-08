Abandoned: l'app PS5 non funziona, Blue Box ci aggiorna sulla situazione

Ieri sera - 10 agosto 2021 - ci sarebbe dovuta essere la presentazione di Abandoned, il nuovo gioco horror esclusivo PlayStation di BLUE BOX Game Studios, team che ha tanto fatto parlare di sé nell'ultimo periodo. Questa presentazione sarebbe dovuta avvenire tramite un'app PS5, ma qualcosa non è andato per il verso giusto e l'applicazione non ha funzionato. Il team ha quindi subito iniziato a lavorare sul problema, ma ancora adesso nulla è stato risolto.

Ora, però, BLUE BOX Game Studios ha pubblicato un nuovo tweet tramite il quale afferma: "Il ritardo sta richiedendo più tempo di quanto ci aspettavamo. Stiamo lavorando a pieno regime su questa cosa. Vi ringraziamo per la pazienza e ci scusiamo per la situazione."

Una dichiarazione di questo tipo non fa certo ben sperare per una rapida risoluzione del problema. BLUE BOX Game Studios non ha indicato un possibile orario (o addirittura data) per la pubblicazione dell'aggiornamento correttivo per l'app PS5 di Abandoned.

I giocatori non hanno ovviamente preso bene la cosa, visto che questo annuncio era atteso già per il mese di giugno ed è stato rimandato ad agosto con lo scopo di migliorare il gioco e non disattendere le aspettative dei fan. BLUE BOX Game Studios si è inoltre trovata coinvolta in una teoria del complotto secondo la quale dietro a tutto questo vi sia Hideo Kojima. Più fonti hanno affermato che così non è, ma nondimeno vi sono fan che affermano che il nome del gioco era stato suggerito da Metal Gear Solid 5, addirittura.

Indipendentemente da ciò, Abandoned continua a non essere mostrato e anche chi era interessato al progetto potrebbe iniziare a perdere curiosità: di certo BLUE BOX Game Studios non sta gestendo la situazione nel migliore dei modi.