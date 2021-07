Abandoned: il nome era stato suggerito da Metal Gear Solid 5? L'ipotesi dei fan

Il caos attorno ad Abandoned non sembra avere fine. Il gioco di Blue Box Game Studios è ancora avvolto nel mistero e, a questo punto, le ipotesi degli appassionati sull'esatta natura del videogame sono molteplici e disparate. Per alcuni è Silent Hill, per altri è solo un indie qualunque, altri invece cercano collegamenti con Metal Gear Solid. Ora, alcuni ritengono che il nome "Abandoned" fosse già stato suggerito da Metal Gear Solid 5.

Come potete ascoltare qui sotto, in una delle registrazioni audio che è possibile ascoltare all'interno di Metal Gear Solid 5, ve ne è una nella quale i personaggi parlano dei vari cloni del protagonista. La parte più interessante è contenuta negli ultimi venti secondi di registrazione, nella quale venogono pronunciate le aprole "Might as well call it Abandoned" ovvero "Tanto vale chiamarlo Abbandonato" o, mantenendo il nome in inglese, "Tanto vale chiamarlo Abandoned". Sappiamo però che "Abandoned" non è il vero nome del gioco di Blue Box Game Studios: si tratta solo di un nome in codice.

L'ipotesi, quindi, è che il nome in codice del gioco sia un altro riferimento a Kojima. Riteniamo il collegamento un po' esagerato, ma non si tratta di una cosa impossibile. Il vero punto è che questo non significa che dietro l'opera vi sia Kojima. Il riferimento potrebbe essere una voluta scelta di Blue Box Game Studios. Oppure è una coincidenza: dopotutto si tratta di una normale parola, non di un termine strano o poco utilizzato.

Per il momento, sembra che dietro il progetto vi siano veri sviluppatori di un vero team, che sono rimasti invischiati in un mix di riferimenti e coincidenze che hanno dato al progetto molta più visibilità di quanto Blue Box Game Studios si sarebbe mai aspettata, cosa che ha spinto il team a rimandare la presentazione per migliorare Abandoned e non sfigurare di fronte al mondo intero. Speriamo che la questione si risolva ben presto. Nel frattempo, però, i fan vedono P.T. nella nuova immagine del gioco.