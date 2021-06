Abandoned, Hideo Kojima è Hasan Kahraman? Un video rivela la verità

Hasan Kahraman, il capo del team di sviluppo di Abandoned, è in realtà Hideo Kojima? Molti lo pensano, anche per via dei suggerimenti forniti proprio dallo studio sui social, ma un video rivela la verità.

Intervistato da Jason Schreier, Hasan Kahraman è insomma una persona reale, o almeno è ciò che dovrebbe dimostrare questa breve clip che Blue Box Game Studios ha pubblicato su Twitter.

"Ciao a tutti, io sono Hasan Kahraman. Volevo solo realizzare un breve video per mostrarmi, per dimostrare che sono una persona reale e non ho niente a che fare con Hideo Kojima", dice Hasan nel video.

"Non sono un attore né sto lavorando a Silent Hill. Dunque sì, volevo solo mostrarvi la mia faccia, farvi capire che esisto davvero, e spero di realizzare al più presto un livestream per rispondere agli utenti."

Inutile dire che a questo punto neppure l'intervento di Hasan ha convinto i follower di Blue Box Game Studios: ormai l'idea che dietro questo fantomatico studio indipendente ci sia Kojima è talmente radicata che sarà difficile accettare un esito differente.