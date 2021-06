La catena GameStop ha svelato quali sono i giochi più prenotati dopo l'E3 2021. Come saprete, normalmente eventi come l'E3 influenzano moltissimo le scelte dei giocatori, soprattutto di quelli che prenotano i giochi con largo anticipo. Non stupisce, ad esempio, di trovare in prima posizione Metroid Dread per Nintendo Switch, uno dei giochi più chiacchierati dell'evento, così come non è incredibile che in classifica appaia Marvel's Guardians of the Galaxy, un altro degli annunci più importanti.

In realtà, osservando bene le dieci posizioni (undici, in verità) si nota che i giochi presentati durante la fiera virtuale sono un minoranza, segno del sempre minore impatto dell'evento. Interessante anche che sei giochi siano esclusive per la console ibrida. Se vogliamo è un altro segno del suo successo.

Metroid Dread, uno dei giochi più chiacchierati dell'E3 2021