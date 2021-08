Call of Duty Cold War e Warzone: la Stagione 5 potrebbe subire un rinvio

I giocatori di Call of Duty Black Ops Cold War e Warzone sono ormai pronti all'arrivo della Stagione 5, il cui inizio è fissato per domani. Tuttavia potrebbero dover attendere più del previsto. Stando ad alcuni indizi infatti la nuova season potrebbe subire un rinvio di almeno un giorno.

La Season 5 di Cold War e Warzone introdurrà tanti nuovi contenuti, tra cui la modalità Infiltrato (che un po' ricorda Among Us), tre nuovi operatori, mappe, armi e molto altro ancora, insomma una bella ventata di aria fresca per tutti i giocatori dello sparatutto Treyarch.

Tuttavia, come fa notare il profilo Twitter ModernWarzone, la data per la fine del Battle Pass della stagione precedente all'interno del gioco è stata modificata, passando dalle 06:00 di giovedì 12 agosto, il giorno d'inizio della Season 5, alla stessa ora di venerdì 13 agosto. Insomma uno slittamento di 24 ore. Come di certo saprete, la Stagione 5 di Cold War e Warzone introdurrà come al solito un nuovo Battle Pass. Insomma, se la durata del pass attuale è stata prolunga, probabilmente la nuova season subirà un rinvio.

Come poi fanno notare i colleghi di Dualshockers, sul sito ufficiale di Call of Duty la data di inizio della Stagione 5 è stata modificata da "la Stagione 5 sarà disponibile dal 12 agosto" a "... sarà disponibile questa settimana". Un ulteriore indizio dunque che sembrerebbe confermare il rinvio della season 5 di Cold War e Warzone di almeno un giorno.

Le modifiche sul sito di Call of Duty Warzone e Cold War.

Per il momento Activision non ha annunciato nulla in merito, ma vi aggiorneremo non appena ci saranno novità in merito.