Call of Duty Black Ops Cold War: trailer della modalità Infiltrato che ricorda Among Us

Con un trailer Activision ha presentato la nuova modalità Infiltrato in arrivo con la stagione 5 di Call of Duty Black Ops Cold War. E sotto certi aspetti ricorda Among Us.

Inflitrato è una modalità multigiocatore con elementi investigativi per dieci giocatori. In ogni partita ci saranno degli Infiltrati che avranno il compito di eliminare gli altri agenti o innescare degli esplosivi in vari luoghi della mappa. Al contrario l'Investigatore avrà l'arduo compito di individuare i farabutti sfruttando gli indizi a disposizione e contrassegnarli come Ricercati. Infine gli Operatori dovranno collaborare per identificare ed eliminare le minacce. Ma attenzione: gli Infiltrati si nascondo tra di loro. Se tutto ciò vi ricorda le partite di Among Us... beh non siete i soli.

All'inizio di ogni match ogni giocatore avrà in dotazione solo una pistola. In seguito durante la fase di preparazione potrete mettere le mani sulle armi sparse in giro. Ogni ruolo sfrutta abilità e contenuti unici. Gli Infiltrati, ad esempio, possono fare affidamento su mine a gas e aerei di controspionaggio, mentre gli Investigatori su sistemi Trophy e cannoni portatili.

Ovviamente questa modalità darà il meglio di sé giocando con la chat vocale, magari radunando amici di vecchia data. Probabilmente ve ne direte di cotte e di crude, ma il divertimento è assicurato. Un po' come in Among Us.

La modalità Infiltrato di Call of Duty Black Ops Cold War sarà disponibile con la Stagione 5, che prenderà il via giovedì 12 agosto. Tra le novità ci sarà anche un nuovo operatore, presentato ieri con un trailer.