FIFA 22: EA svela le caratteristiche esclusive della Carriera per PS5, Xbox Series X|S e Google Stadia

EA ha annunciato alcune delle funzioni esclusive della modalità Carriera di FIFA 22 per le versioni PS5, Xbox Series X|S e Google Stadia, che quindi non saranno presenti nelle versioni per console old gen e PC.

EA svela che la modalità Carriera per console next-gen e Stadia potrà vantare sequenze pre-partita nelle quali i telecronisti discutono delle ultime prestazioni o degli obiettivi raggiunti dalla vostra squadra. Sono presenti anche sequenze esclusive di riscaldamento, eventi nello spogliatoio e persino delle ispezioni del terreno di gioco prima del fischio di inizio. E se la vostra squadra deluderà le aspettative potreste addirittura notare il pubblico abbandonare gli spalti prima della fine della partita.

FIFA 22

Non solo, ci sarà un filmato di presentazione quando otterrete un nuovo impiego da manager. Se invece state affrontando la modalità Carriera come calciatore noterete i commentatori parlare delle notizie di calciomercato che vi riguardano, come trasferimenti e prestiti, o di come le vostre prestazioni vi stanno assicurando un posto da titolare nella squadra.

EA inoltre afferma di aver migliorato anche la qualità dei screenshot dei match che appaiono nella sezione notizie dell'hub, il tutto per garantire un'esperienza più realistica e accattivante su PS5, Xbox Series X | S e Google Stadia.

Vi ricordiamo che FIFA 22 sarà disponibile nei negozi a partire dall'1 Ottobre 2021. Se ancora non lo avete fatto, vi consigliamo di leggere la nostra anteprima con tutte le novità sulla modalità Carriera.