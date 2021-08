Evil Dead: The Game, data di uscita rimandata, in compenso ci sarà il single player

Boss Team ha annunciato che la data di uscita di Evil Dead: The Game è stata rinviata. Originariamente previsto entro la fine di quest'anno per PC, PS5, PS4, Nintendo Switch, Xbox Series X | S e Xbox One, la nuova data di lancio del gioco è fissata per febbraio 2022. In compenso ci sono anche buone notizie: verrà aggiunta una modalità single player.

Stando alle parole del publisher Boss Team Games, il tempo extra ottenuto grazie al rinvio permetterà agli sviluppatori di ottimizzare il gioco al meglio e limarlo quanto più possibile di ogni imperfezione per garantire "l'esperienza definitiva di Evil Dead che tutti voi state aspettando". Come accennato in apertura, inoltre Saber Interactive aggiungerà anche una modalità single player, laddove il focus del gioco è basato sul multiplayer, di cui tuttavia non sono stati condivisi ulteriori dettagli.

Evil Dead: The Game

Annunciato durante l'ultima edizione dei The Game Awards, Evil Dead: The Game è un titolo ispirato alla storica saga cinematografica e la serie TV di Evil Dead e ai suoi personaggi storici, come ad esempio. Ash Williams e Kelly Maxwell. Si tratta di un action game che presenta combattimenti in multiplayer cooperativo e PvP.

Come potete leggere nella nostra anteprima di Evil Dead: The Game, il gioco "potrebbe toccare tutti i punti giusti per solleticare gli interessi dei fan di Ash Williams e forse non solo loro. La grande esperienza di Saber Interactive potrebbe far sì che il gioco sia solido in tutte le sue versioni, garantendo in maniera molto democratica sangue e azione zombie per tutti."