PUBG: trailer annuncia l'evento con le Blackpink

Un trailer ha annunciato l'arrivo di un nuovo imperdibile evento per PUBG con protagonista il celebre gruppo K-pop Blackpink. L'evento sarà disponibile dall'8 agosto al 7 settembre su PC e dal 12 agosto al 15 settembre su console.

Per chi non le conoscesse, le Blackpink sono un gruppo tutto al femminile piuttosto famoso non solo in madrepatria ma anche nel resto del mondo. Tra le loro hit di maggior successo non possiamo non segnalare Kill This Love' (oltre 1,3 miliardi di visualizzazioni su YouTube) e How You Like That (oltre 900 milioni di visualizzazioni).

L'evento PUBG dedicato alle Blackpink includerà una serie di missioni speciali a tema, con cui ottenere oggetti cosmetici esclusivi. Anche le mappe del Battle Royale cambieranno look per l'occasione e potrete notare decalcomanie e graffiti speciali, così come casse di rifornimento e fumogeni rosa.

Gli oggetti a tema Blackpink saranno ben 38 e includono costumi di scena, capigliature, indumenti, emote e armi dedicati a ogni membro del quartetto. Tuttavia, come recita il sito ufficiale di PUBG, "gli oggetti volto Blackpink non sono inclusi". Insomma non potrete dare le fattezze di uno dei membri del gruppo al vostro avatar virtuale.

Nel frattempo secondo un insider PUBG a breve potrebbe diventare free-to-play su PC.