Dead Space, storia e struttura invariate ma alcuni elementi verranno eliminati

Il remake di Dead Space riproporrà storia e struttura dell'originale del 2008, senza modificare questi aspetti. Tuttavia alcuni elementi che non funzionavano ai tempi del primo capitolo verranno eliminati, hanno spiegato gli sviluppatori.

In uscita a fine 2022 secondo Jeff Grubb, Dead Space ci rimetterà dunque nell'armatura RIG di Isaac Clarke, ripercorrendo gli eventi che hanno portato l'ingegnere spaziale sulla USG Ishimura e alle prese con i pericolosi Necromorfi.

"Dead Space verrà completamente ricostruito con il Frostbite", ha dichiarato il creative director Roman Campos-Oriola, "con nuovi asset, nuovi modelli per i personaggi e nuovi scenari, sebbene il tutto si baserà sui design originali."

"Ci saranno elementi inediti, nuovi sistemi di rilevazione delle collisioni e così via. Stiamo ridisegnando tutto da zero, ma manterremo la stessa storia e la stessa struttura. Puntiamo a offrire un'esperienza senza interruzioni, come se fosse un'unica, lunga sequenza dalla schermata di avvio ai credit finali."

"Anziché utilizzare espedienti bidimensionali, potremo percepire davvero la profondità di una stanza, la densità dell'aria", ha spiegato il senior producer Philippe Ducharme. "Stiamo sperimentando con le ombre e con le luci dinamiche per creare non solo una certa atmosfera ma anche delle conseguenze sul gameplay, perché sarà possibile controllare l'illuminazione di alcune zone della nave."

Il progetto si ispirerà in maniera fedele all'originale Dead Space, ma il team "eliminerà gli elementi che non funzionavano e si assicurerà che l'esperienza possa coinvolgere l'utenza odierna", ha aggiunto infine l'art director Mike Yazijian. "Seguiremo comunque la storia, la direzione artistica e gli altri aspetti dell'originale."