Offerte Amazon: prezzi più bassi di sempre per un monitor da 165 Hz, dispositivi mobile e cuffie

Le offerte Amazon di oggi includono sconti importanti che partono con il monitor da gioco FreeSync ACER Nitro XV242y, dotato di refresh fino a 165 Hz in overclock e di altoparlanti integrati, disponibile a meno di 150 euro grazie a uno sconto di oltre 70 euro.

In seconda battuta ci sono i dispositivi Samsung, a partire dallo smartphone Samsung Galaxy S20 FE 5G le cui caratteristiche includono display Super AMOLED da 6.5 pollici, 8 GB di memoria e 256, tutto in sconto di 100 euro su un prezzo già in ribasso. Per il Samsung Galaxy Book sono invece 93 gli euro di sconto, anche in questo caso però sul prezzo già in forte ribasso di un laptop da 15.6 pollici equipaggiato con processore Intel Core i3 i3-1115G4 di undicesima generazione, 8 GB di memoria e SSD da 256 GB.

A chiudere troviamo i dispositivi di ascolto con le ottime cuffie wireless JBL LIVE 500BT che godono di uno sconto di quasi 20 euro su un prezzo giù calato notevolmente rispetto a quello iniziale. Tra le caratteristiche delle cuffie troviamo integrazione Alexa, Google Assistant, 30 ore di autonomia e cancellazione intelligente del rumore che permette di far passare il suono ambientale, quando necessario, per poter parlare con qualcuno senza interrompere l'ascolto. Una tecnologia simile a quella degli auricolari HUAWEI FreeBuds 3 che promettono una riduzione del rumore efficace fino al 70% e sono disponibili a 69,90 euro, con 10 euro di sconto effettivo sul prezzo più basso precedente.

Le agevolazioni Amazon includono Amazon Prime, disponibile anche in prova gratuita, garantisce oltre a diversi sconti la fruizione di Amazon Music base e Prime Video, il servizio streaming in continua crescita di Amazon. Gratis, invece, Audible, almeno per 30 giorni, ma la sottoscrizione al momento garantisce anche 12 mesi in sconto. Prime Student, invece, permette di accedere ad Amazon Prime per 90 giorni, grazie alla sponsorizzazione di Microsoft Surface. Comprende inoltre uno sconto sull'abbonamento annuale al servizio che passa da 36 a 18 euro per un massimo di 4 anni o fino alla laurea. Per tutte le scuole, infine, spicca la nuova iniziativa che fino al 21 marzo 2021 che permette di donare alle scuole una percentuale degli acquisti effettuati dai clienti su Amazon.it sotto forma di credito virtuale.