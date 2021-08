Tales of Arise: video gameplay mostra la boss fight Lord Balseph, ed è spettacolare

Game Informer ha condiviso online un nuovo video gameplay dedicato a Tales of Arise, il gioco di ruolo d'azione di Bandai Namco presto in arrivo. Il filmato si concentra principalmente su una boss fight, Lord Balseph. Potete vedere il combattimento, estremamente spettacolare, qui sopra.

Lord Balseph è una delle boss fight delle prime fasi di gioco. Il video gameplay include comunque anche alcuni scontri generici contro nemici comuni e un po' di esplorazione del mondo di gioco di Tales of Arise.

Tales of Arise: Alphen, il protagonista

Ricordiamo che in Tales of Arise prenderemo il controllo di Alphen, un ragazzo che ha perso la memoria e che si trova nei campi di lavoro forzati di Balseph. Il giovane ha il volto coperto da una maschera (attraverso la quale può comunque vedere) e non percepisce alcun dolore fisico. Lord Balseph è un potente e violento generale renano. La protagonista femminile che lotta a fianco di Alphen è invece Shionne, una ragazza in grado di infliggere dolori atroci (senza volerlo) a chiunque la tocchi.

Abbiamo avuto modo di provare le prime ore di Tales of Arise e nel nostro articolo vi abbiamo spiegato che: "Più proviamo Tales of Arise e più ci piace. Certo, la struttura del gioco non si discosta molto dai Tales of migliori, ma il rinnovato sistema di combattimento, un universo davvero interessante e sfaccettato, personaggi ben caratterizzati e un comparto tecnico finalmente evoluto sono elementi più che sufficienti ad alzare a dismisura le nostre aspettative. Forse non sarà un JRPG rivoluzionario, ma c'è il serio potenziale che si tratti comunque di un titolo di qualità eccelsa. Staremo a vedere."