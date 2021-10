Offerte Amazon: Xbox Series S + FIFA 22 in sconto al prezzo più basso

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di comprare una Xbox Series S + FIFA 22 (Standard, codice download) al prezzo più basso mai apparso sulla piattaforma. Lo sconto segnalato equivale a 79.99€.

Offerta Amazon Xbox Series S + FIFA 22: Standard | Xbox Series X|S - Codice download € 379,98 € 299,99 Vedi

Offerta

Xbox Series S è normalmente disponibile tra i 280€ e i 290€, quindi questa offerta in pratica propone a costo minimo un codice download di FIFA 22, che è disponibile ufficialmente da oggi. Si tratta chiaramente di un'offerta di lancio del gioco di EA. Precedentemente, questo bundle era in vendita a prezzo pieno, intorno ai 365€.

Xbox Series S è la console "minore" di Microsoft. Non include un lettore ottico, quindi potete usare solo giochi in formato digitale. Nella confezione è incluso un controller wireless per Xbox, un cavo HDMI ad alta velocità e un cavo di alimentazione. La console propone molteplici vantaggi della next-gen, ad un prezzo ben più contenuto rispetto a Xbox Series X.

Xbox Series S con controller

Questa notizia include un link con affiliazione ad Amazon che può fruttare una commissione a Multiplayer.it.