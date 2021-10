Offerte Amazon: Nintendo Switch in sconto al prezzo più basso

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di comprare un Nintendo Switch in colorazione grigia (edizione 2019) al prezzo più basso mai apparso sulla piattaforma. Lo sconto segnalato equivale a 60.99€.

Offerta Amazon Nintendo Switch - Grigio - Switch [ed. 2019], Schermo da 6,2 pollici € 329,99 € 269,0 Vedi

Offerta

Nintendo Switch ha ricevuto poco tempo fa un taglio di prezzo ufficiale e, quindi, anche le offerte si sono pian piano adeguate. Nel corso delle ultime settimane la console è stata in vendita spesso tra i 275 e i 280 euro. Ci sono state alcune offerte brevissime a un prezzo leggermente superiore a quello odierno, quindi crediamo che questa offerta non durerà molto: vi conviene sfruttarla fintanto che è disponibile.

Passando ai dati tecnici, Nintendo Switch è la console principale di Nintendo. Questo è il modello base, del 2019, che permette di giocare sia in versione portatile che in versione dock, connesso al televisore. La confezione include la console, il dock, il Joy-Con destro e sinistro (colore grigio), un set di laccetti per Joy-Con e il cavo HDMI. La console si connette a internet tramite Wi-Fi: il dock non propone la connessione tramite cavo ethernet (quest'ultima è possibile solo con il dock di Switch OLED). Lo schermo è da 6.2 pollici.

Nintendo Switch, colorazione grigia, di fronte a un televisore

